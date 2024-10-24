Ветеринарная лаборатория в Дмитровском округе провела свыше 3 тыс исследований

Ветеринарная лаборатория, расположенная на территории агропарка «Сырная долина» в Дмитровской городском округе, отметила первую годовщину своей работы. За год специалистами было проведено более 3 тысяч исследований и взято более 830 проб на проверку качества и безопасности молока и молочных продуктов, а также контроль качества дезинфекции объектов производственной среды, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ветеринарная лаборатория оборудована современным оборудованием для проведения исследований и имеет лицензию на деятельность в области диагностики микроорганизмов IV группы патогенности. Специалисты проводят исследования по физико-химическим, микробиологическим и бактериологическим показателям качества и безопасности молока, молочной продукции, кормов для непродуктивных животных, а также объектов внешней среды на бактериальную обсемененность и контроль качества дезинфекции.

Лаборатория недавно расширила список проводимых исследований, получив аккредитацию на экспрессный метод одновременного определения остаточных количеств антибиотиков в молоке и сыворотке, включая бета-лактамы, тетрациклин, стрептомицин и левомицетин. Это позволит выявлять возможное присутствие данных веществ в сырье, что важно для избежания негативных реакций, со стороны организма, у потребителей готовой продукции, произведенной из этого сырья.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что эксперты подтвердили соответствие исследований, проводимых в ветеринарной лаборатории, установленным стандартам и требованиям. Специалисты продолжают обеспечивать качество и безопасность молочной продукции на территории агропарка «Сырная долина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.