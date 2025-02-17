Ветеринарам Подмосковья сократят трудовую неделю за работу с больными животными

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало предписание о сокращении рабочего времени до 30 часов и дополнительном отпуске для ветеринарных специалистов, работающих с больными туберкулезом животными, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Помимо этого, льготы будут распространены среди ветеринарных врачей и руководителей предприятий по производству и хранению продуктов животноводства, которые обслуживают больной туберкулезом скот. Сотрудникам будет предоставлено 14 дополнительных дней оплачиваемого отпуска. Новые нормы принимаются с 1 сентября 2025 года.

Как отметили Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом году специалисты региональной государственной ветеринарной службы провели свыше 290 тысяч исследований сельскохозяйственных животных на данный вид заболевания. Меры предпринимаются с целью эпизоотического благополучия региона и исключения случаев распространения заболевания в хозяйствах и на предприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.