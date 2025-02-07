Ветераны встретились в Бронницах с депутатом Госдумы Терюшковым и главой округа

В совете ветеранов города Бронницы 5 февраля прошла встреча с депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва Романом Терюшковым и главой городского округа Бронницы Дмитрием Лысенковым. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, где ветераны за чашкой чая обсудили текущие вопросы и планы работы совета. Особое внимание уделили подготовке к юбилейной дате — 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны поделились своими воспоминаниями и инициативами, направленными на достойное празднование этой значимой даты.

Участники отметили важность таких встреч для укрепления связей с представителями власти и уверенность в том, что их голоса услышаны, а также что забота о истории и памяти будет продолжаться. Ветераны выразили благодарность за внимание и поддержку, надеясь на дальнейшее сотрудничество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.