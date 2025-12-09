Ветераны СВО встретились с молодогвардейцами в Егорьевске в День Героев Отечества

В Егорьевске 9 декабря ветераны специальной военной операции провели встречу с активистами «Молодой гвардии» в молодежном центре, где рассказали о своем боевом опыте и обсудили совместные проекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День Героев Отечества в молодежном центре Егорьевска прошла встреча ветеранов специальной военной операции с активистами «Молодой гвардии». Мероприятие прошло в неформальной обстановке, что способствовало открытому общению. Молодогвардейцы поздравили защитников с праздником и выразили им благодарность.

О своем боевом пути рассказали руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Гусев и ветеран спецоперации Валерий Волчков. Дмитрий Гусев, выходец из семьи военных, служил в ВДВ и правоохранительных органах, участвовал в боевых действиях в штурмовых войсках, был награжден Орденом Мужества. Сейчас он помогает ветеранам СВО с реабилитацией и трудоустройством.

Валерий Волчков был мобилизован и служил в инженерно-саперных войсках, участвовал в разминировании и сопровождении подразделений. Он награжден медалями Георгия Жукова и «За боевые отличия».

Участники встречи обсудили вопросы армейской службы, необходимые навыки для бойцов и возможность совместных проектов. Исполняющий обязанности руководителя местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Игорь Демянчук поблагодарил ветеранов и вручил им памятные подарки.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.