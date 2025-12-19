Ветераны СВО в Нижегородской области получили поддержку при трудоустройстве

В Нижегородской области 70% ветеранов, вернувшихся из зоны проведения СВО, смогли трудоустроиться при содействии фонда «Защитники Отечества», сообщает pravda-nn.ru .

В Нижегородской области фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь ветеранам специальной военной операции в поиске работы и переобучении. По данным регионального филиала фонда, 70% вернувшихся ветеранов уже нашли работу.

Ветеран СВО Сергей Абакумов рассказал, что после возвращения домой получил поддержку социального координатора фонда, благодаря чему устроился в крупную транспортную компанию.

«Моя работа очень разнообразна — я заказываю технику и планирую работу бригад. Спасибо моему социальному координатору Елене за помощь в поиске работы», — поделился Сергей.

Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева отметила, что содействие в трудоустройстве является одним из ключевых направлений работы организации.

«Наши герои хотят оставаться активными и полезными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. Поэтому содействие в трудоустройстве — одно из ключевых направлений работы фонда „Защитники Отечества“. Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны. Филиалы фонда также заключают такие соглашения с региональными работодателями. Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью — для них запущены специальные проекты», — пояснила Цивилева.

Фонд разрабатывает индивидуальные планы трудоустройства, организует ярмарки вакансий, дни карьеры, курсы повышения квалификации и консультации по составлению резюме. Ветераны также могут получить психологическую поддержку для адаптации к мирной жизни и поиску работы.

Госфонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России и работает во всех регионах страны. Специалисты помогают ветеранам не только с трудоустройством, но и с медицинской, социальной и юридической поддержкой, а также адаптацией жилья и долговременным уходом на дому.

