Ветераны СВО собираются на митинг из-за подаренных им домов под Тюменью
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Летом ветераны СВО получили в дар от тюменского бизнесмена Станислава Борисова дома в селе Перевалово. Однако теперь на недвижимость наложили арест, который инициировала администрация Тюменского района. Военнослужащие собираются на митинг, чтобы защитить свои права, сообщает портал «Наш город».
По словам ветеранов СВО, антинародные действия и некомпетентность чиновников возмутили общество. Жилье простых граждан, в том числе ветеранов спецоперации, арестовали из-за абсурдного иска.
«Причем эти граждане неукоснительно выполнили требования, официально выдвинутые администрацией Тюменского района, а также требования федерального законодательства», — уточнили бойцы.
В администрации заявили, что дома не могут использоваться по прямому назначению, потому что там нет места для дорог с элементами обустройства. Улицы в Перевалове уже построены, но они называются «проездами». При этом их возвели в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка.
Более того, после щедрого подарка на Борисова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ветеранов СВО попросили дать показания и подтвердить, что они не являются родственниками бизнесмена. По сей день дело не закрыто.
Главу Тюмени Максима Афанасьева уведомили о решении провести массовый пикет, чтобы привлечь внимание к ситуации.