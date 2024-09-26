Ветераны СВО собираются на митинг из-за подаренных им домов под Тюменью

Летом ветераны СВО получили в дар от тюменского бизнесмена Станислава Борисова дома в селе Перевалово. Однако теперь на недвижимость наложили арест, который инициировала администрация Тюменского района. Военнослужащие собираются на митинг, чтобы защитить свои права, сообщает портал «Наш город» .

По словам ветеранов СВО, антинародные действия и некомпетентность чиновников возмутили общество. Жилье простых граждан, в том числе ветеранов спецоперации, арестовали из-за абсурдного иска.

«Причем эти граждане неукоснительно выполнили требования, официально выдвинутые администрацией Тюменского района, а также требования федерального законодательства», — уточнили бойцы.

В администрации заявили, что дома не могут использоваться по прямому назначению, потому что там нет места для дорог с элементами обустройства. Улицы в Перевалове уже построены, но они называются «проездами». При этом их возвели в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка.

Более того, после щедрого подарка на Борисова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ветеранов СВО попросили дать показания и подтвердить, что они не являются родственниками бизнесмена. По сей день дело не закрыто.

Главу Тюмени Максима Афанасьева уведомили о решении провести массовый пикет, чтобы привлечь внимание к ситуации.