Ветераны СВО смогут подписать соцдоговор на ведение бизнеса без оценки дохода
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Безработные ветераны спецоперации и их семьи со следующего года в РФ смогут подписать социальный договор на ведение бизнеса, это доступно без оценки среднедушевого дохода семей, сообщает ОТР.
Так, ветераны смогут заключить контракт на индивидуальную предпринимательскую деятельность без учета нуждаемости. Такое же право будет и у супруги ветеранов, которые стали инвалидами I или II группы и отказались от этого вида поддержки.
В российском кабмине отметили, что единовременная выплата на открытие бизнеса в рамках соцконтракта составляет до 350 тыс. рублей.
Органы соцзащиты заключают договор с гражданами РФ с низкими доходами. По контракту можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы найти новую работу, открыть свое дело, получить деньки на развитие хозяйства, покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей.
