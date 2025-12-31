Ветераны СВО смогут подписать соцдоговор на ведение бизнеса без оценки дохода

Безработные ветераны спецоперации и их семьи со следующего года в РФ смогут подписать социальный договор на ведение бизнеса, это доступно без оценки среднедушевого дохода семей, сообщает ОТР .

Так, ветераны смогут заключить контракт на индивидуальную предпринимательскую деятельность без учета нуждаемости. Такое же право будет и у супруги ветеранов, которые стали инвалидами I или II группы и отказались от этого вида поддержки.

В российском кабмине отметили, что единовременная выплата на открытие бизнеса в рамках соцконтракта составляет до 350 тыс. рублей.

Органы соцзащиты заключают договор с гражданами РФ с низкими доходами. По контракту можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы найти новую работу, открыть свое дело, получить деньки на развитие хозяйства, покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.