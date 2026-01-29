Ветераны СВО Пушкинского округа посетили осетровую ферму в Подмосковье

Ассоциация ветеранов СВО Пушкинского округа приняла участие в экскурсии на осетровую ферму в рамках программы «Промышленный туризм». Мероприятие прошло в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Участники экскурсии подробно ознакомились с процессом выращивания осетров в искусственных условиях. Им рассказали о поддержании жизнедеятельности рыб, особенностях их питания и размножения. Особое внимание привлекли осетры разных весовых категорий — от 200 г до 55 кг.

Экскурсии на предприятия округа проводятся регулярно. Их цель — познакомить ветеранов СВО и их семьи с местными производствами и предоставить новые возможности для трудоустройства.

Инициатива проведения экскурсий для участников спецоперации реализуется в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Предприятия Московской области поддержали эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.