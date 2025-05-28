Ветераны СВО проверили доступность безбарьерной среды в Видном

В Видном провели обход территории по нескольким адресам, где проживают участники СВО, проходящие реабилитацию после ранений. Задачей, поставленной перед комиссией главой Ленинского округа, было выявить проблемные точки доступной среды, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие и сами ветераны, сообщает пресс-служба муниципалитета округа.

«В нашем дворе, как и во многих новостройках, проблемы с запаркованностью. Мне приходится ставить машину далеко от дома и очень долго добираться до подъезда. Особенно это опасно зимой, когда скользко. Я попросил управляющую компанию, которая обслуживает наш дом, выделить мне парковочное место. Но они этого не сделали. Тогда я обратился в Ассоциацию ветеранов боевых действий Ленинского округа, а также в администрацию, и мне обещали помочь», — поделился участник специальной военной операции Азамат Алимардонов.

По поручению главы муниципалитета Станислава Каторова к проблеме подошли комплексно и приняли решение отследить весь путь ветерана от подъезда до тех локаций, прежде всего социальных объектов, которыми он пользуется. Комиссия проверила наличие пандусов, понижений бордюрного камня, перил и других элементов безбарьерной среды в местах проживания участников СВО.

«Мы прошли маршрутом, которым часто пользуются наши жители, имеющие инвалидность, и другие маломобильные категории граждан — к магазину продуктов, аптеке, поликлинике. Мы увидели, что в основном доступность городской среды по данным адресам соответствует нормативам. Ряд обнаруженных недочетов взяли в работу и в ближайшее время вместе с коллегами их устраним», — сказала заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина.

Говоря о просьбе Азамата Алимардонова, она добавила, что места стоянки автомобилей, предназначенные для инвалидов, во дворах МКД есть, но проблема заключается в том, что их неправомерно занимают другие граждане без соответствующих прав. Для разрешения данной ситуации планируется проработать вопрос эвакуации машин нарушителей на штрафстоянку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.