Ветераны СВО провели урок тактической медицины для школьников Балашихи

Герой России Иван Клещерев и участник ассоциации ветеранов СВО Андрей Тиханов 11 февраля провели открытый урок по тактической медицине для учеников школы №15 в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветераны специальной военной операции Иван Клещерев и Андрей Тиханов провели занятие для школьников, направленное на повышение знаний о первой медицинской помощи. Урок включал демонстрацию приемов оказания помощи в экстремальных ситуациях, таких как остановка кровотечения и использование подручных средств.

В ходе занятия школьники не только изучили теоретические основы, но и отработали практические навыки оказания первой помощи. Ветераны подчеркнули, что подобные знания необходимы каждому человеку.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции работает в Балашихе с марта 2025 года. Организация оказывает поддержку ветеранам и их семьям, а также активно занимается патриотическим воспитанием молодежи и содействует адаптации ветеранов к гражданской жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.