Ветераны СВО провели урок мужества для школьников в Раменском

Ветераны Ассоциации СВО Раменского муниципального округа провели урок мужества для учеников школы №5. На встрече школьникам рассказали, как вести себя в критических ситуациях, оказывать первую помощь и не стать жертвой мошенников. Также ветераны поделились опытом службы на передовой и объяснили, почему добровольно отправились защищать Родину.

Ученики смогли примерить военную амуницию, включая шлем, бронежилет и «костюм лешего». Ребята с интересом рассматривали макеты оружия и учились собирать и разбирать автоматы.

Руководитель Ассоциации Александр Кулик отметил, что такие уроки помогают передавать опыт и воспитывать любовь к Родине у молодежи. Он подчеркнул, что военно-патриотическое воспитание остается одним из приоритетных направлений работы организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.