Ветераны СВО провели «Урок мужества» для школьников Орехово-Зуевского округа 8 декабря
Фото - © Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа
В школе №4 Орехово-Зуевского округа 8 декабря прошел «Урок мужества» с участием представителей ассоциации ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В преддверии Дня Героев Отечества в школе №4 города Орехово-Зуево состоялся Урок мужества. Его провели Сергей Клюев, член Ассоциации ветеранов специальной военной операции Орехово-Зуевского округа и кавалер ордена Мужества, а также руководитель организации Вячеслав Шаронов.
Мероприятие прошло в двух корпусах школы, где в актовых залах собрались несколько классов. Учащиеся смогли задать вопросы и узнать о боевых задачах защитников на передовой. Особое внимание уделили важности поддержки военнослужащих, в том числе через письма солдатам.
На уроке присутствовал Иван Клюев, сын Сергея Клюева и воспитанник военно-патриотического центра «Русичи». Он продемонстрировал школьникам образцы оружия в полной маскировочной экипировке, что вызвало интерес у ребят.
В завершение встречи дети вручили гостям новогодние открытки, сделанные своими руками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.
«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.