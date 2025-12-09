Ветераны СВО провели «Урок мужества» для школьников Орехово-Зуевского округа 8 декабря

В преддверии Дня Героев Отечества в школе №4 города Орехово-Зуево состоялся Урок мужества. Его провели Сергей Клюев, член Ассоциации ветеранов специальной военной операции Орехово-Зуевского округа и кавалер ордена Мужества, а также руководитель организации Вячеслав Шаронов.

Мероприятие прошло в двух корпусах школы, где в актовых залах собрались несколько классов. Учащиеся смогли задать вопросы и узнать о боевых задачах защитников на передовой. Особое внимание уделили важности поддержки военнослужащих, в том числе через письма солдатам.

На уроке присутствовал Иван Клюев, сын Сергея Клюева и воспитанник военно-патриотического центра «Русичи». Он продемонстрировал школьникам образцы оружия в полной маскировочной экипировке, что вызвало интерес у ребят.

В завершение встречи дети вручили гостям новогодние открытки, сделанные своими руками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.