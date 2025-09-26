Ветераны СВО проведут уроки по оказанию первой доврачебной помощи в Раменском

27 сентября в 10:00 на территории бывшего санатория в поселке Дубовая Роща Раменского округа состоится открытый урок начальной военной подготовки. Занятие организует ассоциация ветеранов СВО Раменского муниципального округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники урока получат практические знания по тактическим действиям и оказанию первой доврачебной помощи от людей с боевым опытом. Инструкторы продемонстрируют правильные действия в различных критических ситуациях.

«Занятие будет интересным, а главное — полезным для людей всех возрастов. Наши инструкторы в доступной форме расскажут и покажут, как необходимо действовать в различных ситуациях», — сообщил руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

Участникам рекомендуется одеваться по погоде и взять с собой защитные очки и воду. Несовершеннолетние допускаются на занятие только в сопровождении родителей.

Урок НВП пройдет здесь: 55.548917, 38.310975.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.