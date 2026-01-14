Ветераны СВО проведут урок начальной военной подготовки в Раменском округе 17 января

сегодня в 16:12

Урок начальной военной подготовки состоится 17 января в фойе ДК «Сатурн» в Раменском округе. Мероприятие организуют участники ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа проведут урок начальной военной подготовки 17 января в фойе ДК «Сатурн». Начало мероприятия запланировано на 10:00.

В ходе урока все желающие смогут ознакомиться с основами оперативной медицины, тактических действий, а также научиться сборке и разборке автомата Калашникова. Участники смогут задать вопросы ветеранам СВО.

Мероприятие бесплатное и открытое для всех. Рекомендуется спортивная, удобная одежда.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик отметил, что такие уроки полезны для всех, поскольку учат командной работе и действиям в чрезвычайных ситуациях. Организаторы подчеркнули, что готовы обучить участников необходимым навыкам выживания и оказания первой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.