Ветераны СВО прошли обучение по управлению газовыми сетями в Подмосковье

Ветераны СВО посетили учебную экскурсию в аварийно-диспетчерском центре Мособлгаза, где ознакомились с работой газораспределительной системы и вопросами газовой безопасности, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз организовал для ветеранов СВО экскурсию по аварийно-диспетчерскому центру, в ходе которой специалисты рассказали о реагировании на внештатные ситуации и работе сотрудников предприятия. Участники ознакомились с устройством газораспределительной системы Подмосковья, цифровой трансформацией и системой мониторинга сетей.

Особое внимание уделили вопросам газовой безопасности. В интерактивной части ветераны получили ответы на вопросы о причинах запаха бытового газа, сроках службы газовых приборов и необходимости технического обслуживания.

Мероприятие прошло в рамках программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», разработанной МГИМО МИД России для ветеранов СВО при поддержке Фонда «Защитники Отечества»*. В экскурсии приняли участие 29 будущих выпускников курса из 17 регионов России. Полученные знания помогут им в дальнейшем руководить развитием территорий и коммунальной сферой.

*Фонд оказывает поддержку ветеранам в возвращении к гражданской жизни и профессиональном развитии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.