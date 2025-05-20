Ветераны СВО пройдут обучение на базовой кафедре Министерства в МГИМО

Программа рассчитана на 2 месяца и 7 учебных модулей.



По итогам курса обучающиеся получат теоретические и практические знания в области:

-регионального управления и территориального планирования;

-управления региональным и городским хозяйством;

-управления государственным и муниципальным жилищным фондом.



Также участники смогут пополнить багаж междисциалинарных знаний об антикризисных коммуникациях, практиках взаимодействия с населением и цифровых аспектах инженерных систем.



В качестве итоговой аттестации студенты представят отраслевой проект, по итогам защиты которого получат дипломы о профессиональной переподготовке.



Проект реализован при поддержке ГлавУпДК при МИД России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО МИД России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.



Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.