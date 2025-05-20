Ветераны СВО пройдут обучение на базовой кафедре Министерства в МГИМО
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На базовой кафедре Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» МГИМО пройдут профессиональную переподготовку 19 участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе министерства.
Программа рассчитана на 2 месяца и 7 учебных модулей.
По итогам курса обучающиеся получат теоретические и практические знания в области:
-регионального управления и территориального планирования;
-управления региональным и городским хозяйством;
-управления государственным и муниципальным жилищным фондом.
Также участники смогут пополнить багаж междисциалинарных знаний об антикризисных коммуникациях, практиках взаимодействия с населением и цифровых аспектах инженерных систем.
В качестве итоговой аттестации студенты представят отраслевой проект, по итогам защиты которого получат дипломы о профессиональной переподготовке.
Проект реализован при поддержке ГлавУпДК при МИД России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО МИД России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.
Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.