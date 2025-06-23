Ветераны СВО проходят профпереподготовку на базе одинцовского филиала МГИМО

На базе одинцовского филиала МГИМО профессиональную переподготовку проходят ветераны СВО. Программа обучения называется «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил важность личного контакта обучающихся с представителями администрации. Очередная встреча с участниками СВО прошла в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Важно, что своим опытом с ветеранами делятся практики муниципального управления. Наши руководители подробно рассказали о стратегии пространственного развития округа, о функционировании и обслуживании парков, об устройстве системы ЖКХ. Им показали изнутри, как работает городское хозяйство. Также для обучающихся провели экскурсию по нашим паркам — чтобы люди могли не только услышать, но и увидеть все своими глазами», — сказал руководитель муниципалитета.

Подготовка из числа участников СВО новой управленческой элиты, государственных и муниципальных служащих, является частью системной работы администрации Одинцовского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.