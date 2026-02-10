Ветераны СВО проходят бесплатное переобучение в колледже «Энергия» Реутова

Ветераны и участники специальной военной операции в Реутове могут бесплатно пройти переобучение в колледже «Энергия». Занятия проходят дважды в неделю и направлены на освоение новых профессий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Реутове продолжается поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей. Одной из ключевых мер стала организация бесплатного переобучения в колледже «Энергия», где ветераны могут получить новые профессиональные навыки.

Занятия проходят два раза в неделю по различным направлениям подготовки. Такой формат позволяет участникам осваивать востребованные профессии в удобном режиме. Благодаря сотрудничеству колледжа с крупными стратегическими партнерами открываются дополнительные возможности для трудоустройства.

Заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Реутова Владислав Панин отметил, что обучение помогает приобрести новые навыки и расширить профессиональный опыт.

В городе действует комплекс мер поддержки ветеранов СВО, включая бесплатные тренировки в тренажерном зале на базе спортивной школы «Приалит». Ассоциация ветеранов СВО объединяет 71 жителя Реутова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.