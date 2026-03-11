Ветераны СВО посетили завод «Артпласт» в Серпухове

Ветераны специальной военной операции побывали на предприятии АО «Артпласт» в Серпухове в рамках программы «Промышленный туризм». Участникам показали производственные цеха и рассказали о возможностях трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия стала шестой в рамках программы «Промышленный туризм». В этот раз ветераны посетили одно из крупнейших предприятий округа — АО «Артпласт», где работают около 700 человек. Компания выпускает упаковку и одноразовую посуду, развивая направление импортозамещения.

Директор производства Игорь Харьков провел гостей по цехам и показал работу экструзионных линий, печатных машин, ламинаторов и отрезного оборудования. Участники увидели весь производственный цикл — от поступления сырья до выпуска готовой продукции.

Отдельное внимание уделили общению с представителями предприятия. Стороны обменялись контактами и обсудили перспективы трудоустройства. В связи с расширением мощностей на заводе открыто 20 вакансий.

«Такие инициативы помогают нашим героям быстрее адаптироваться к мирной жизни и найти достойное применение своим навыкам в родном городе», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.