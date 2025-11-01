Ветераны СВО посетили домодедовское предприятие «Забава»

В подмосковном Домодедово состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». Свои двери открыло одно из успешных производств округа — предприятие «Забава». Гостями предприятия стали ветераны специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компания более 20 лет работает на рынке, производит игровые, спортивные и архитектурные элементы для благоустройства общественных пространств. Продукция предприятия установлена как в нашем округе, так и в других городах России.

Участники СВО познакомились с производством, увидели, как создаются современные конструкции, и узнали о вакансиях — здесь нужны технологи, конструкторы, дизайнеры, инженеры. После экскурсии состоялся круглый стол.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.