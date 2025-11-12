Ветераны СВО Подмосковья осваивают SMM

В Подмосковье продолжается развитие цифровых компетенций среди руководителей ветеранских объединений. По инициативе вице-губернатора Московской области Марии Нагорной прошел интенсив по SMM и работе с соцсетями для руководителей местных отделений Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

Программа — «Стратегия и практика ведения соцсетей для руководителя: от контент-плана до AI-инструментов» — помогла участникам выстроить системный подход к онлайн-коммуникации: от постановки целей и анализа аудитории до автоматизации и аналитики.

Эксперт по ИИ Алексей Чесноков показал, как использовать генеративные технологии для создания текстов, визуалов и оценки вовлеченности. Главное внимание — этике и сохранению репутации ветеранских организаций.

«Наша задача — дать руководителям конкретные инструменты и понимание, как эффективно продвигать инициативы ветеранских сообществ в соцсетях», — отметила исполнительный директор Ассоциации Наталья Нестерова.

Обучение прошли 60 руководителей местных отделений Ассоциации ветеранов СВО и их заместителей. Все получили удостоверения о повышении квалификации.

На сегодняшний день уже 210 членов Ассоциации прошли подобное обучение — это усиливает коммуникации и помогает ветеранским сообществам быть активнее в цифровом пространстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.