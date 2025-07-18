Ветераны СВО осваивают яхтинг в Солнечногорске

Первое занятие по яхтингу для ветеранов спецоперации с инвалидностью провели на озере Сенеж в Солнечногорске. Под руководством опытного инструктора они осваивали управление парусным катамараном. Мастер-класс состоялся в рамках программы комплексной реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Событие организовали Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска, АНО «Межотраслевой институт реабилитации — реабилитационное сообщество», Фонд «Защитники Отечества» при поддержке яхт-клуба «Сенеж».

Участники учились управлять парусами, ловить ветер, катались на сапбордах. Поддержку им оказывали родные и близкие.

«В Солнечногорске создаем новые возможности для наших защитников. Двигательная активность, спорт в компании единомышленников — это позитивный опыт, который помогает черпать силы и двигаться вперёд. Мы хотим, чтобы наши герои чувствовали, мы — рядом, и сделаем всё возможное, чтобы помочь», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Как отметил глава, в округе будут развивать не только разнообразные направления реабилитации, но и адаптивные виды спорта. Кроме того, запланировано проведение санаторно-курортного лечения для участников СВО.

«В своей практике мы используем активные виды деятельности: творчество, инклюзивные автопутешествия, яхтинг, дайвинг, туризм. Социальная активность ускоряет процесс интеграции ветеранов в мирную жизнь, и мы им в этом помогаем», — отметил руководитель АНО «Межотраслевой институт реабилитации — реабилитационное сообщество», — сказал психолог-реабилитолог Дмитрий Павленко.

Получить психологическую поддержку, помощь в реабилитации, адаптации, трудоустройстве, записаться на индивидуальные консультации и групповые встречи можно в едином центре поддержки участников СВО в Солнечногорске. Он расположен по адресу: ул. Красная, д. 22А, 1 этаж (ТЦ «Солнечный»).

Как присоединиться к Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, расскажут по телефону: 8 (966) 966-033-70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) »Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.

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