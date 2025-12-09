Ветераны СВО из Одинцовского округа провели патриотические встречи в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде завершился проект «Наставник Z», объединивший ветеранов специальной военной операции и молодежь Московской области. Ветераны Ассоциации СВО Одинцовского городского округа активно участвовали в программе, начиная с 17 октября.

За время реализации проекта они вместе с другими участниками провели десятки встреч для подростков из разных муниципалитетов региона. Более 1500 школьников получили возможность пообщаться с защитниками Отечества и узнать о патриотизме из первых уст.

На торжественном закрытии проекта ветеранам вручили сертификаты. Ассоциация ветеранов СВО Одинцовского округа оказывала организационную поддержку мероприятию. В программе дня были молебен в Троице-Сергиевой Лавре для семей героев, интерактивные зоны, музыкальные выступления, портреты от шаржиста и творческие мастерские для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.