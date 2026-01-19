Ветераны СВО из Одинцовского округа начали обучение в МГИМО

Двое ветеранов специальной военной операции из Одинцовского округа приступили к профессиональной переподготовке по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в филиале МГИМО в Одинцово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В филиале МГИМО МИД России в Одинцово стартовал третий поток программы профессиональной переподготовки для ветеранов специальной военной операции. В этом году обучение проходят 29 участников из 16 регионов страны, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и ряд других областей. Среди слушателей — как кадровые военные, так и специалисты гражданских профессий.

Программа включает семь учебных модулей, посвященных вопросам государственного и муниципального управления, развитию территорий, цифровизации, инвестициям и информационной безопасности. Особое внимание уделяется проектному управлению и взаимодействию с жителями. Занятия проводят действующие руководители органов власти и эксперты отрасли.

Обучение завершится 28 марта. По итогам курса слушатели защитят проекты, направленные на решение актуальных задач регионов, и получат дипломы государственного образца. В числе участников — три ветерана из Московской области, двое из которых представляют Одинцовский округ.

Проект реализуется Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, при поддержке фонда «Защитники Отечества» и МГИМО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.