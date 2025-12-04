Ветераны СВО из Балашихи посетили Фряновский керамический завод

сегодня в 17:24

4 декабря участники Ассоциации ветеранов СВО и члены их семей посетили Фряновский керамический завод в рамках программы «Промышленный туризм». Завод специализируется на производстве керамической плитки и предлагает широкий ассортимент продукции, включая как стандартные, так и дизайнерские решения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе визита ветеранам рассказали о процессе производства плитки: от выбора сырья до окончательной обработки и упаковки готовой продукции. Экскурсия позволила участникам увидеть современные технологии, применяемые на заводе, а также оценить качество выпускаемой продукции.

Также в рамках встречи обсудили возможности сотрудничества и участия в социальных проектах, направленных на поддержку ветеранов и их семей.

Подобные экскурсии, организованные в рамках программы промышленного туризма, открывают для участников СВО новые перспективы профессионального роста и успешной интеграции в общество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.