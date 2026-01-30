Ветераны СВО и студенты посетили обойную фабрику в Воскресенске

Ветераны специальной военной операции и студенты Воскресенского колледжа приняли участие в экскурсии на предприятие ООО «Эрисманн» в Воскресенске в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Гости ознакомились с производственными процессами, получили информацию о вакансиях и условиях труда, а также обсудили вопросы профессиональной адаптации и трудоустройства.

Руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура отметил, что проект «Промышленный туризм» помогает ветеранам вернуться к мирной жизни, а студентам — познакомиться с современным производством. Он подчеркнул важность создания условий для профессиональной самореализации защитников Отечества и будущих специалистов округа.

Инициатива проведения экскурсий для участников спецоперации реализуется в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» при поддержке правительства Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность участвовать в программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.