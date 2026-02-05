Ветераны спецоперации провели урок мужества для школьников Орехово-Зуевского округа

Урок мужества для школьников Орехово-Зуевского округа прошел 4 февраля в Демиховском Дворце культуры. Ветераны спецоперации Роман Москвичев и Сергей Клюев рассказали о своем опыте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сын Сергея Клюева Иван, воспитанник военно-патриотического центра «Русичи», продемонстрировал школьникам экипировку бойцов, чтобы они могли лучше представить условия службы на фронте. Участники встречи активно задавали вопросы о героизме, чудесах на фронте и поддержке, которую ощущали военнослужащие. Также школьников интересовало, как бойцы сохраняют крепкое братство после возвращения к мирной жизни.

В рамках мероприятия прошла выставка Эммы Григорян «Память сердцу», на которой были представлены портреты погибших военнослужащих. В уроке мужества приняли участие социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина и Илона Саломатчикова, а также художественный руководитель Демиховского Дворца культуры Михаил Мухортов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.