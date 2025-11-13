Ветераны Раменского приборостроительного завода рассказали о важности обратной связи с представителями администрации

Совет ветеранов РПЗ встретился с представителями ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Основные вопросы, которые интересуют жителей округа, касались благоустройства и уборки прилегающих территорий, установки контейнерных баков для сборки твердых бытовых отходов, ремонта подъездов, а также размещения детских площадок, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

«В нашей организации уже несколько лет существует традиция, когда мы приглашаем руководителей муниципального округа на встречи. Это медики, специалисты Пенсионного фонда, социальные службы. Впервые мы обратились в администрацию, попросили представителей ЖКХ прийти к нам, чтобы ответили на вопросы, которые нас волнуют. Такие встречи обязательно нужны, мы хотим, чтобы нас услышали. И наша встреча — это весомый аргумент в защиту того, что власть нас слышит», — рассказала председатель Совета ветеранов РПЗ Елена Жаркова.

На встрече обсудили вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ветеранам труда рассказали о том, какие структуры предоставляют услуги и какая их зона ответственности.

«Мы смогли познакомиться с некоторыми положениями ЖКХ, о которых мы не знали. Нам очень подробно рассказали, что у нас должно быть в квитанциях, за что мы платим, какие услуги нам оказываются», — отметила ветеран РПЗ Наталья Литейкина.

Вопросов было задано очень много, и некоторые из них относились к представителям других структур. В частности, проблемы с расписанием транспорта. Маршруты автобусов № 12к и № 1к в сторону Мясокомбината ходят с большим интервалом. Жители вынуждены ходить пешком до городского кладбища по обочине, так как отсутствует тротуар.

«У нас есть заместитель, который отвечает за дороги и тротуары вдоль дорог. Мы ваш вопрос запишем и проговорим с заместителем», — сказал начальник Управления содержания территорий Сергей Швага.

По завершении встречи ветераны высказали пожелание, чтобы такие мероприятия проводились на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.