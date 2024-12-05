Ветераны Подмосковья получили выплату 40 тыс руб к годовщине Битвы под Москвой

5 декабря — годовщина начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских сил в битве под Москвой. В Подмосковье 25 фронтовиков участвовали в боевых действиях под Москвой. В честь этой знаменательной даты ветераны получили единовременную выплату 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В нашем регионе почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой стала самой крупной за всю ее историю. Мы гордимся нашими ветеранами и стараемся сделать все возможное, чтобы они чувствовали поддержку и заботу со стороны государства. В следующем году наша страна отпразднует 80-летие Победы», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплата поступила на счет автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Одна из ветеранов — Нина Петровна Ладыгина из Ленинского округа — уже получила выплату. Пятнадцатилетней девушкой она вместе с такими же молодыми ребятами возводила оборонительные рубежи на подступах к столице, за что награждена медалью «За оборону Москвы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.