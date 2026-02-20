сегодня в 18:54

Ветераны Можайска отметили Масленицу и День защитника

Праздничная программа для ветеранов прошла 18 февраля в Можайском культурно-досуговом центре. Гости отметили Масленицу и приближающийся День защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском культурно-досуговом центре состоялся концерт, объединивший проводы зимы и чествование защитников Отечества. Гостями стали ветераны и жители округа старшего поколения.

Ведущие поздравляли собравшихся, шутили и вспоминали традиции масленичной недели. Зрители делились семейными рецептами блинов и отвечали на вопросы о «Тещиных вечерках» и «Золовкиных посиделках».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.