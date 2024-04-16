Ветераны Люберец за месяц изготавливают 6 маскировочных сетей для зоны СВО

Представители совета ветеранов городского округа Люберцы помогают бойцам СВО, ежемесячно они изготавливают 5-6 маскировочных сетей для передовой. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации Люберец.

Накануне депутат Мособлдумы Игорь Коханый посетил музей в КЦ «Дом офицеров» в гарнизоне городского округа Люберцы, пообщался с представителями Совета ветеранов и общественной организации «Дети войны», которые плетут маскировочные сети.

«Пожилое поколение люберчан своим примером показывает, как нужно помогать нашим бойцам, проходящим службу в зоне СВО. Им помогают и школьники из близлежащих образовательных учреждений. Руководитель организации «Дети войны» Ольга Поликарпова рассказала, что наши ветераны за месяц могут сплести 5-6 маскировочных сетей. При участии школьников производительность труда увеличивается в 1,5 раза. Уверен, что каждый гражданин нашей страны при желании может найти время и силы для помощи фронту», — отметил Коханый.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы центров поддержки семей участников СВО.

«Каждый глава имеет центр сопровождения семей, потому что важно уделить внимание, ответить на вопросы, помочь с бумагами или с какой-то бытовой проблемой разным семьям. Разные ситуации бывают. Мы стараемся эту работу вести системно», — сказал глава региона.