Ветераны из Люберец примут участие в Параде Победы на Красной площади

Участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, проживающие в городском округе Люберцы, примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этом году три участника Великой Отечественной войны из Люберец Мария Ивановна Бодрова, Иван Федорович Пшеничкин и Адельфина Михайловна Мазятова примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая», — отметил Волков.

Глава округа добавил, что Парад Победы с гостевой трибуны на Красной площади увидят люберчане, пережившие блокаду Ленинграда, — это Семен Вульфович Белкин, Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен.

Ранее глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил, что в муниципалитете завершилась установка именных информационных табличек на домах ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.