Ветераны-инвалиды в Подмосковье смогут получать соцобслуживание без очереди

В Мособлдуме в целом приняли закон, согласно которому теперь ветераны боевых действий с I или II группой инвалидности, включая участников СВО, смогут получать стационарное социальное обслуживание в безусловном порядке, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев пояснил, речь идет, в том числе, об участниках СВО. Теперь при решении вопроса о размещении ветерана в стационарное учреждение не будут учитывать, есть ли у него родственники, способные ухаживать за ним.

По его словам, очень важно — дать возможность парням, которые не могут самостоятельно передвигаться и обеспечивать за собой полноценный уход, обратиться за помощью в спецучреждения.

«Возвращаясь из зоны боевых действий, они должны знать — независимо от того с какими проблемами со здоровьем они возвращаются и есть ли рядом человек, готовый за ним ухаживать, им будет оказана всесторонняя поддержка и со стороны государственных учреждений социального обслуживания», — подчеркнул Голубев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что особое внимание в регионе уделяется поддержке участников спецоперации.

«Сейчас в числе муниципальных депутатов 16 бойцов, вернувшихся с передовой. По президентской программе „Время героев“ и региональной „Герои Подмосковья“ мы готовим участников СВО к работе в муниципалитетах и на госслужбе», — отметил Воробьев.

