Ветераны и блокадники в Петербурге получат по 25 тыс рублей в 2025 году

Заксобрание Санкт-Петербурга утвердило размер выплат ветеранам ВОВ, блокадникам, детям войны и бывшим узникам концлагерей на 2025 год, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Законопроекты внес в петербургский парламент губернатор Александр Беглов.

По случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны Великой Отечественной войны, экс-узники концлагерей и блокадники получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей, а вдовы участников ВОВ и дети войны — по 5 тыс. рублей.

Также выплаты будут производиться в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, бывшие узники концентрационных лагерей и блокадники получат по 15 тыс. рублей. Вдовам участников ВОВ и детям войны из Петербурга дадут по 10 тыс. рублей.