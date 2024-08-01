Ветераны Донбасса получили дипломы МГИМО

В центре ГлавУпДК при МИД России состоялась торжественная церемония вручения дипломов о профессиональной переподготовке по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Программа, реализованная при поддержке правительства Московской области, ГлавУпДК при министерстве иностранных дел Российской Федерации и совета молодых дипломатов МИД России, была направлена на подготовку ветеранов боевых действий СВО из Донецкой Народной Республики.

На мероприятии с приветственными словами выступили ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева, начальник ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин и представитель совета молодых дипломатов Ярослав Казанский. Дипломы выпускникам вручили первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова и директор Одинцовского филиала МГИМО Елена Козловская. Также по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Анжела Пухова вручила каждому выпускнику подарочные часы с символикой Московской области.

В ответном слове выпускники выразили благодарность за предоставленную возможность в зрелом возрасте освоить новые управленческие компетенции и получить специализированные знания для работы в сфере государственного и муниципального управления.

«Мы сегодня выполняем поручение президента о предоставлении возможности ветеранам специальной военной операции получить новые профессии и трудоустройство в органах государственного и муниципального управления. Все эти отважные люди получили новую специальность по управлению городским хозяйством. Эта программа показывает, насколько важно предоставлять возможность для профессионального роста и развития. Мы гордимся нашими ветеранами, которые, несмотря на все испытания, продолжают учиться и вносить вклад в развитие своих родных городов», — отметил вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Программа длилась 2,5 месяца и включала изучение дисциплин, таких как развитие городских территорий, привлечение инвестиций в городское хозяйство, развитие государственно-частного партнерства (ГЧП), административно-правовые и технико-организационные вопросы территориального развития, цифровизация городского хозяйства, а также персональная и командная эффективность. Преподавателями и наставниками выступили сотрудники МГИМО, представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, руководители органов исполнительной власти и топ-менеджеры профильных предприятий.

Отличительной особенностью программы стали выездные семинары, на которых участники посетили ключевые инфраструктурные объекты Москвы и Московской области, включая водоканал Подольска, мытищинскую теплосеть, КПО «Нева», ДПМО (ЦУР), Ситуационный центр Москвы, ЕИРЦ, ЦУП ФКР, региональные объекты капитального ремонта.

Программа завершилась междисциплинарным экзаменом в форме защиты проекта. Темы дипломных работ были связаны с совершенствованием системы управления жилищно-коммунальным комплексом в таких городах, как Донецк, Харцызск, Макеевка и Соледар и взаимодействие органов местного самоуправления с жителями. Научным руководителем проектов выступил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов.

«Каждая тема, которую мы рассматривали, была не просто теоретической, а актуальной и практически значимой. Наши ветераны продемонстрировали высокий уровень вовлеченности и стремление к усовершенствованию своих знаний. Это не просто обучение — это создание будущих лидеров», — подчеркнул Сергей Черепанов. Экзаменационная комиссия под председательством генерального директора ГБУ МО «УТНКР» Михаила Чебрикова высоко оценила работу участников.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.