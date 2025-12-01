Ветераны Домодедова поддержали акцию помощи детям в больницах

Совет ветеранов микрорайона Востряково в Домодедове присоединился к акции «Коробка храбрости», направленной на поддержку детей, проходящих лечение в онкологических и инфекционных отделениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники собирают небольшие подарки, игрушки и материалы для творчества, чтобы отвлечь детей во время сложных процедур и подарить им радость. Председатель совета ветеранов Домодедово Татьяна Курдюмова пояснила, что такие проявления поддержки и доброты помогают детям легче переносить лечение.

Руководитель общественной приемной Ольга Тимофеева добавила, что Домодедово уже несколько лет подряд поддерживает акцию, которая помогает детям справляться с трудностями. Акция объединяет жителей и делает добрые дела частью жизни округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.