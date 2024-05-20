Ветераны Афганской войны провели урок мужества для школьников Солнечногорска

Урок мужества под названием «Тот герой, кто за Родину горой» провели для школьников Солнечногорска в Доме культуры «Выстрел». На мероприятии выступили представители Солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», участники боевых действий в Афганистане полковник в отставке Юрий Лукашов и полковник в отставке Виктор Лысенко. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Солнечногорска.

Гости рассказали ребятам о военной службе на территории Афганистана, о работе высших офицерских курсов «Выстрел» и их руководителе — легендарном генерал-полковнике, дважды Герое Советского Союза Давиде Абрамовиче Драгунском, а также о значимости дома офицеров в годы Великой Отечественной войны.

В завершении встречи для ребят провели экскурсию по Музею ратной и трудовой славы «Выстрел» и показ документального фильма «Сталинградская битва».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.