Ветерану ВОВ из Подольска Волкову вручили знак Почетного гражданина округа

В преддверии празднования Дня Победы заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов вручил ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Волкову знак Почетного гражданина городского округа Подольск, наручные часы и подарки от партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Волкова призвали в ряды Красной Армии в ноябре 1944 года. Связистом попал сначала на Ленинградский фронт, а затем в Кронштадт, где после окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в армии.

После демобилизации Волков не вернулся в Орловскую область, где родился, а связал свою судьбу с Подольском. В течение жизни работал на заводе имени Орджоникидзе и внес свой вклад в развитие округа и страны.

Вместе с заместителем главы Подольска Семеновым поздравить ветерана с 80-летием Великой Победы пришли росгвардейцы, юнармейцы и юные курсанты. Ребята вручили ветерану памятную открытку, сделанную своими руками. Волков поблагодарил гостей и обратился к юному поколению с напутственными словами.

«Ребята, мальчики, я вам скажу: не бойтесь служить в армии! Свою Родину надо любить и уважать, тогда и защищать ее будет не страшно», — сказал Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.