Ветерану Великой Отечественной войны из Жуковского исполнилось 102 года

«С огромной радостью поздравили ее с праздником. Мария Анисимовна настоящий Герой, женщина с большой буквы, невероятно светлый и добрый человек. От всей души желаю ей крепкого здоровья. Низкий поклон», — сказал глава города Борис Аубакиров.

Мария Анисимовна Сердюк попала на фронт в 1942 году, прошла войну с батальоном связи в качестве медицинского работника. Участвовала в Воронежско-Касторненской операции, Курской битве и битве за Днепр. Она награждена орденом Отечественной войны II степени, орденом Александра Невского, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.