Ветерану СВО из Люберец предоставили новую квартиру для комфортного проживания

Ветерана специальной военной операции Александра Зарецкого из городского округа Люберцы обеспечили новой квартирой для комфортного проживания и восстановления, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Александр Зарецкий отправился в зону проведения СВО в рамках частичной мобилизации. Во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение и повредил позвоночник.

Благодаря содействию государственного фонда «Защитники Отечества» ветеран прошел курс реабилитации и лечения в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», ЦКБ святителя Алексия Елизаветинский и Люберецкой областной больнице.

Квартира, в которой сейчас проживает ветеран, находится на третьем этаже дома без лифта и не адаптирована для людей с ограниченными возможностями. По поручению главы городского округа Люберцы Владимира Волкова для Александра в короткие сроки подобрали новую уютную квартиру, где он сможет восстанавливаться в максимально комфортных условиях и самостоятельно выходить на улицу.

«С переездом и адаптацией мы, конечно же, поможем. Также в ближайшее время будет приобретена специализированная кровать, о которой нас просил Александр. Саша, здоровья тебе и скорейшего восстановления! Мы всегда готовы поддержать, — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Участники и ветераны СВО, а также их семьи в городском округе Люберцы могут обратиться за помощью в Управление по работе с ветеранами СВО по телефону 8 (498) 732-81-39, в Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО по телефону 8 (498) 659-89-79, а также в филиал госфонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки участников СВО и их семей (Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО. «Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.