Ветеранская организация Долгопрудного отмечает свое 25-летие

Без них не обходится ни одно событие в городе. Они — активные участники мероприятий разного уровня — от муниципального до федерального. Они — генератор идей и энергии.

Это самая многочисленная общественная организация нашего округа! В ее составе более 2 тысяч человек, в том числе 6 участников Великой Отечественной войны!

От имени главы городского округа Долгопрудный Владислава Юдина ветеранов поздравила его заместитель Мария Шарибзянова.

«Долгопрудненское отделение ветеранов — серьезная, авторитетная структура, оказывающая влияние на планы и решения исполнительной власти округа. Этот авторитет приобретен годами системной и планомерной работой, ее зримыми результатами. В основе деятельности — объединение усилий власти, общественности, делового сообщества — для решения проблем, связанных с жизнеобеспечением ветеранов, их социальным комфортом и адаптацией в профессиональной, общественной жизни. Благодарен за вашу энергию, целеустремленность, настойчивость, яркую гражданскую, патриотическую позицию, энергию слова, дела, неравнодушие сердец, готовность к сотрудничеству во благо Долгопрудного! От души — пожелания здоровья, успехов, добра и благополучия!» — сказала она.

Под аплодисменты долгопрудненским ветеранам вручены заслуженные награды.