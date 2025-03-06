Ветеранов педагогического труда Жуковского поздравили с наступающим женским днем

Праздничный концерт с участием творческих коллективов прошел в школе № 10 на ул. Левченко. С праздником учителей поздравили заместитель главы Жуковского Ольга Алферова, председатель городского Совета депутатов Юрий Прохоров, депутат Сергей Рязанов, председатель общественной организации педагогического труда Жуковского Наталья Гриднева, а также председатель городской организации общероссийского профсоюза образования Светлана Мелкадзе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ветераны — это наша опора, наши наставники. Они продолжают принимать самое активное участие в жизни города, в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, а также всегда готовы поделиться своим богатым опытом и помочь советом», — отметила Ольга Алферова.

Юрий Прохоров наградил педагогов за активную гражданскую позицию и личный вклад в сборе гуманитарной помощи участникам СВО почетными грамотами Совета депутатов. А Сергей Рязанов вручил им благодарности «за неоценимую помощь и поддержку» от командира одной из войсковых частей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.