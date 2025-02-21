Ветеранов Электростали торжественно наградили медалями к 80-летию Великой Победы

20 февраля в ДК имени К. Маркса прошло награждение ветеранов и участников боевых действий, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках городского торжественного мероприятия «Вам, Защитники Отечества!», сообщает пресс-служба администрации Электростали.

На церемонии награждения с приветственными словами выступили почетные гости: глава г. о. Электросталь Инна Волкова, заместитель главы Артем Чайковский, председатель совета депутатов г. о. Электросталь Олег Мироничев и руководитель Электростальского городского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», участник специальной военной операции Дмитрий Латынин.

Юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» были награждены жители блокадного Ленинграда, узники фашизма и труженики тыла.

На сцене чествовали тех, кто добросовестно исполняет свои служебные обязанности и воинский долг, отличается безупречной службой и достиг значительных результатов в своей деятельности.

Также были подведены итоги военно-прикладной игры среди молодежи «Полигон-2025», в которой участвовали 21 команда из образовательных учреждений города.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.