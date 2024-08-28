Ветеран СВО из Люберец помогает боевым товарищам

В Подмосковье боец СВО после лечения остался работать в Центре реабилитации

В подмосковных Люберцах боец СВО после лечения остался работать в Центре реабилитации, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Командир пулемётного расчёта в зону проведения спецоперации отправился добровольцем. В «Бахмутской мясорубке» получил тяжёлое ранение, в результате которого потерял ногу и пальцы на руках. Константину сделали удобный бионический протез, прошёл реабилитацию в «Ясенках», где сотрудники буквально научили его заново ходить.

Сейчас боец продолжает работу в центре в качестве специалиста по соцреабилитации — помогает другим ветеранам начинать новую жизнь.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков навестил Константина и пообещал помочь ему с косметическим ремонтом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.