Ветеранам ВОВ Талдомского округа вручили памятные медали в честь 80-летия Победы

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с председателем совета депутатов Михаилом Аникеевым и заместителем главы Евгенией Юриной навестили ветеранов дома, передали памятные награды и выразили благодарность за их героический труд в тылу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В честь 80-летия Победы по указу президента России Владимира Путина была учреждена юбилейная медаль. Это не просто награда — это символ памяти о великом подвиге тех, кто отстоял свободу и мирное небо над нашими головами.

Лебедева Тамара Григорьевна, Собакина Галина Федоровна, Зуйкова Валентина Ильинична и Вандарьева Ольга Миронова — эти женщины из того поколения, когда они совсем детьми или подростками познали на себе, что такое война, голод и холод.

У каждой из них своя судьба, своя история. После войны они все вместе поднимали страну из руин, восстанавливали сельское хозяйство и промышленность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.