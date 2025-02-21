Ветеранам в Талдомском округе вручили медали к 80-летию Великой Победы

Медали к 80-летию Великой Победы от имени президента России Владимира Путина участнику Великой Отечественной войны, труженикам тыла и несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей передали глава Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Аникеев и заместитель главы Евгения Юрина, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дома навестили Петра Ефимовича Селезнева, единственного участника Великой Отечественной войны, проживающего на территории Талдомского округа. Теплые слова пожеланий крепкого здоровья и долголетия были переданы дочери ветерана. Петр Ефимович в этот день неважно себя чувствовал, но все равно хочется верить, что День Победы он встретит вместе с нами.

В этот же день юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» были переданы Екатерине Николаевне Сыровой, Валентине Ивановне Шабалдиной, Юлии Николаевне Кравцовой, Лилии Петровне Розовой и Зое Михайловне Кобзевой.

«В годы Великой Отечественной войны вы проявили беспримерное мужество, любовь к своей земле, Родине и народу. Вы были и остаетесь примером для нас всех!» — сказал Юрий Крупенин.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.