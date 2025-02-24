Ветеранам в Луховицах вручили медали в честь 80-летия Великой Победы

Награды из рук главы округа, лидера луховицких единороссов Сергея Тимохина и депутата местного Совета депутатов из фракции партии «Единая Россия» Ирины Поповой получили узник фашистских концлагерей Виктор Петрович Шарко и труженик тыла Александр Васильевич Шустов. Несмотря на преклонный возраст, они сами встретили гостей, рассказали о военном времени и поблагодарили за внимание.

«Приятно навестить ветеранов и лично поклониться им за подвиг. Победу в годы Великой Отечественной войны ковал каждый — и на поле боя, и в тылу, и за колючей проволокой. К сожалению, живых свидетелей тех событий становится меньше, и наша задача — окружить оставшихся ветеранов заботой и вниманием, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы как можно дольше сохранялся диалог между поколениями», — сказал Сергей Тимохин.

Также накануне Дня защитника Отечества медаль получил ветеран ВОВ Алексей Алексеевич Прохоров. Награду ему вручили депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Антон Лукьянов, представитель администрации Максим Суслин, волонтеры молодежного центра «Юнимакс» и участники движения «Юнармия».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.