Ветеранам СВО в Раменском округе вручили членские карточки Ассоциации Московской области

Двенадцать ветеранов специальной военной операции получили карточки членов Ассоциации ветеранов СВО Московской области на торжественной церемонии в Раменском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Раменском округе состоялось вручение карточек членов Ассоциации ветеранов СВО Московской области двенадцати участникам специальной военной операции. Среди награжденных — военный медик Елена Патрушева, награжденная медалью «За отвагу», и ее сын Роман Ситнов, который обучал бойцов медицинской помощи и участвовал в операции по освобождению Суджи в Курской области.

Карточки также получили Владимир Маркин, принимавший участие в разработке операции «Авдеевская труба», и Василий Медведев, который после тяжелого ранения и ампутации продолжает вести активную общественную деятельность и проводить уроки мужества. Александр Девонин, перенесший серьезное ранение и парную ампутацию, после восстановления переехал в Раменский округ и освоил вождение автомобиля на ручном управлении.

Кроме того, членские карточки вручены Фоме Овчинникову, Андрею Белохвостикову, Вадиму Юровскому, Станиславу Николаеву, Андрею Радченко, Денису Войтенко и Владимиру Серикову — активным участникам патриотических мероприятий и уроков начальной военной подготовки.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев выразил благодарность ветеранам за их самоотверженность и подчеркнул важность поддержки участников СВО и их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.