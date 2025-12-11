Ветеранам СВО провели экскурсию на заводе «Тонар» в Орехово-Зуевском округе 10 декабря

Ветераны СВО ознакомились с производственным процессом на одном из крупнейших предприятий российского машиностроения. Завод «Тонар» специализируется на выпуске прицепной и полуприцепной техники, а также является единственным в стране изготовителем карьерных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности.

В ходе экскурсии участники посетили различные цеха предприятия — от заготовительного до сборочного. Им показали, как из металла и комплектующих создаются современные грузовые автомобили и тяжеловесные прицепы.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют просвещению и социальной адаптации ветеранов, помогают им познакомиться с развитием отечественной промышленности и рассмотреть новые возможности для трудоустройства в мирной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.