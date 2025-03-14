Ветеранам Серпухова вручили юбилейные медали «80-летие Великой Победы»

Валентине Васильевне Татариновой — 93 года. Во время войны ее семья оказалась на оккупированной территории. Вместе со взрослыми 9-летняя девочка работала на сенокосе. Вспоминать о Великой Отечественной женщине не нравится — слишком тяжело. Она рано потеряла близких и сегодня живет одна. Человек с непростой судьбой, Валентина Васильевна, несмотря ни на что, хранит в сердце надежду и веру в светлое будущее.

Вера Харитоновна Улитина — несовершеннолетний узник немецко-фашистских концлагерей. Родилась в Смоленской области, в деревне Заборье. В семье было 6 детей, в живых после войны остались четверо. События тех лет остались в памяти навсегда. Она помнит, как немцы держали жителей деревни в сарае, не давали еды и воды, сжигали людей. Ее детские глаза видели жестокость врага по отношению к нашему народу.

В Серпухов Вера Харитоновна приехала жить к родственникам. Она отучилась на фельдшера-акушера, вышла замуж за офицера. Сын и внук тоже посвятили свою жизнь военной службе. Семья часто переезжала. Вере Харитоновне пришлось поменять профессию — она стала радиомонтажником высшего разряда. Трудилась на самом крупном в то время телескопе в Европе, в республике Карачаево-Черкесия. Сейчас радость женщине приносят внуки и кот Кузя.

Екатерина Петровна Бойко родом из Белгородской области, в этом году она отметит юбилей — 95 лет. Во время войны юная девочка трудилась в тылу. В колхозе работала большая семья, в которой воспитывались пятеро детей. Несмотря на голод и лишения военного времени, они приютили у себя еще двух девушек, спасая их от немецких захватчиков. Екатерина Петровна хранит в памяти и первую встречу с вражеским самолетом, и долгожданную весть о Победе, об изгнании врага с родной земли.

«Передал ветеранам подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и муниципалитета.

Здоровья и долгих лет жизни вам, уважаемые ветераны!» — пожелал Алексей Шимко.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.